В России проведено более 10 миллионов тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В данный момент 305 тысяч людей, у которых подозревают коронавирус, находятся под наблюдением медиков.

В России проведено более 10 миллионов тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По состоянию на 28 мая проведено 10 000 061 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", – проинформировали в ведомтсве.В данный момент, по данным Роспотребнадзора, 305 тысяч людей, у которых подозревают коронавирус, находятся под наблюдением медиков.С начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано почти 5,9 миллиона случаев заражения. COVID-19 унес жизни почти 362 тысяч человек.В России зарегистрировано более 379 тысяч случаев заражения, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. При этом выздоровели почти 151 тысяча человек, скончались более 4 тысяч.