В Европе продолжают ослабление мер борьбы с коронавирусом COVID-19. С сегодняшнего дня в Австрии смогут возобновить работу гостиницы, фитнес-центры и другие спортивные клубы.Другие страны планируют очередной этап послаблений на начало следующей недели.

В Европе продолжают ослабление мер борьбы с коронавирусом COVID-19. С сегодняшнего дня в Австрии смогут возобновить работу гостиницы, фитнес-центры и другие спортивные клубы. Также разрешат проведение мероприятий с участием до ста человек.Другие страны планируют очередной этап послаблений на начало следующей недели. В Великобритании с 1 июня откроются школы, рынки и автосалоны, сообщает телеканал "Россия 24".Со вторника рестораны и кафе вновь заработают во Франции. Власти Турции со следующей недели снимут запрет на передвижение между городами, а также откроют пляжи и национальные парки.