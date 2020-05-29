Власти Великобритании готовы упростить визовый режим для 300 тысяч граждан Гонконга, имеющих загранпаспорта класса BN (0).

Великобритания готова встретить граждан Гонконга с распростертыми объятиями. Правда, не всех, а только тех, кто имеет специальные загранпаспорта класса BN (0). Такие документы выдавались в бывшей британской колонии, нынее являющейся особой административной территорией КНР до 1997 года. Они не отменяют для владельцев визовый режим, однако значительно упрощают условия. В частности, обладатели таких документов могут въезжать в Соединенное Королевство на срок до 6 месяцев, имеют разрешение на учебу. Правда, разрешение на работу и подачу заявления на гражданство такой паспорт ранее не предполагал.Паспорта данного образца сейчас имеются у 300 тысяч гонконгцев. И в случае если Пекин все-таки примет анонсированный законопроект о нацбезопасности, касающийся Гонконга, Лондон хочет значительно облегчить жизнь обладателям спецпаспортов, по крайней мере на территории Соединенного Королевства."Если Китай продолжит идти по этому пути и примет этот закон о национальной безопасности, мы изменим имеющийся статус (паспортов), отменим шестимесячный лимит и позволим владельцам паспортов BN (O) приехать в Великобританию и подать заявление на работу и учебу на период, продленный до 12 месяцев, и это само по себе обеспечит им путь к будущему гражданству", – заявил журналистам министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.Идеями по "спасению гонконгцев" Лондон стал делиться на следующий день после того, как госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Гонконг больше не обладает той высокой степенью автономии, которую обещал Пекин. При этом ранее Великобритания, где в последней годы все больше усиливаются антииммиграционные настроения, не хотела рассматривать вариант предоставления гражданства владельцам BN-паспортов.При этом, как отмечает South China Morning Post, гонконгцы, уже живущие в Соединенном Королевстве, говорят, что радоваться рано: дьявол кроется в мелочах. Во-первых, Рааб только намекнул на возможность получения гражданства, но не сказал прямо о том, что Соединенное Королевство предоставит его. Во-вторых, большинство тех, кто сейчас участвует в массовых акциях протеста в Гонконге, родились уже после 1997 года и паспортов обозначенного образца не имеют, так что им рассчитывать на британское гостеприимство не стоит. Кроме того, пока Лондон не озвучил условия по финансовому порогу, если он будет. Возможно, переезд в Туманный Альбион будет по карману не всем желающим.