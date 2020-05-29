Twitter не арбитр истины, но продолжит и дальше помечать неверную или спорную информацию о выборах. Таким был ответ главы Twitter Джека Дорси на критику компании, после отметки твитов президента США.

Twitter не арбитр истины, но продолжит и дальше помечать неверную или спорную информацию о выборах. Таким был ответ главы Twitter Джека Дорси на критику компании, после отметки твитов президента США. Мы рассказывали в прошлых выпусках о том, что платформа микроблогов пометила твиты Дональда Трампа как недостоверные. Президент США утверждал, что рассылка бюллетеней для голосования на выборах президента по электронной почте в штате Калифорния приведет к взлому ящиков и фальсификации.Под этими публикациями Трампа появилась ссылка "узнайте факты о голосовании по почте", которая вела на статьи таких изданий как CNN и Washington Post, в которых эти заявления названы необоснованными. Сам факт отметки на твитах президента страны вызвал большой ажиотаж. Глава Facebook Марк Цукерберг в интервью Fox News рассказал, что у его компании другая политика: "Facebook не будет арбитром истины для всего, что люди говорят в интернете, добавив, что соцсети не должны подвергать цензуре высказывания людей на своей платформе". Глава твитер Джек Дорси попросил оставить сотрудников его компании в покое и добавил, что соцсеть продолжит помечать неверную информацию о выборах во всем мире. По его словам это не делает платформу арбитром истины. Twitter всего лишь указывает на противоречивые утверждения и спорную информацию, чтобы люди могли изучить всю подноготную и сделать выводы сами.Джек Дорси также объяснил, почему соцсеть пометила два твита президента США. По его словам эти сообщения нарушили правила Twitter, так как могли создать впечатление, что из Калифорнии не нужно будет проходить регистрацию, чтобы получить бюллетени для голосования по почте. Выходка Twitter настолько задела президента США, что, как пишет издание Washington Post, Трамп решил подписать указ, который позволит влиять на деятельность социальных сетей. По словам представителей администрации Белого дома указ должен быть подписан сегодня. Чиновники не предоставили агентству Bloomberg каких-либо подробностей, так что пока неясно как Трамп намерен ограничить деятельность частных компаний, включая Twitter.