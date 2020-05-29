29.05.2020

2020-05-29 13:40:05

Владимир начинает поэтапно снимать режим ограничений

Глава администрации Владимира Андрей Шохин считает, что в областном центре следует поэтапно снимать «коронавирусные» ограничения и возвращаться к нормальной жизни. Безусловно, надо руководствоваться требованиями профильных специалистов и принимать решения с особым вниманием к здоровью и безопасности жителей. Сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в областном центре сегодня не критична, поэтому людям надо возвращать право на работу и начинать поэтапное открытие бизнеса.

Особые санитарные требования должны выполнять все предприятия и организации, а одним из условий смягчения ограничительных мер является адекватное соблюдение «масочного» режима.

На сегодняшний день во Владимире продекларировано наличие 334 коек для взрослых ковид-пациентов, 45 детских мест в городской больнице № 2. 60 «взрослых» коек - реанимационные, практически все они свободны, это обнадеживающий показатель для города.

Глава администрации особо благодарен Президенту Владимиру Путину, поручившему мэру Москвы Сергею Собянину оказать помощь медикам Владимирской области:

- Очень хорошо, если здравоохранение региона усилится грамотными специалистами, чтобы у нас выросло количество выздоравливающих людей. Президент контролирует ситуацию в стране. Он увидел, что Владимирской области нужны помощь и поддержка Москвы, и сказал об этом мэру нашей столицы. От помощи отказываться не надо, она никогда не помешает.