29.05.2020

2020-05-29 17:45:04

Владимирцы жалуются на недостаток информации о ситуации с COVID-19

Права граждан в условиях пандемии. Уполномоченные по правам человека и правам ребенка готовят совместный доклад.

По словам омбудсмена Людмилы Романовой, выявилось большое количество проблем, самая главная из которых - недостаток информации по самым разным вопросам. Близость к Москве только усугубила ситуацию: федеральные власти более открыто говорили о коронавирусе и обо всем, что с ним связано, чем владимирские. Например, почему люди по две, а то и три недели ждут результатов тестов. Даже омбудсмену внятно ответить на этот вопрос никто не может.

Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области: «Не хватает общения с органами власти, чтобы как в 1 классе разжевали, что можно, а что нельзя, куда ходить в масках и перчатках, куда не надо никуда ходить, если посмотрим сегодня на наши улицы, ощущение, что нет никакой самоизоляции, все на улице стараются подышать свежим воздухом. Понятно желание людей, но хочу напомнить, чем ответственнее будем подходить, тем быстрее закончатся ограничения. Конечно, информированность негативная, не хватает информации для людей. Но аппарат уполномоченного два месяца всегда старался об этом говорить. - А свои наблюдения вы высказывали органам исполнительной власти? - За период пандемиии в аппарат поступило порядок 700 обращений, около 100 - направила губернатору. Что касается в целом — обращаемся, информируем и на оперативном штабе. Но сейчас мы готовим полновесный доклад о том, как соблюдались наши права за эти два месяца, как реализовалось право на охрану здоровья, электронные пропуска, маски, трудовые права. Вопросов - огромное количество. Задача - не допустить провалов в подобных ситуациях впредь».

