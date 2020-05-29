По неподтверждённой информации, пострадавшему уже сделали трансплантацию мозга
Вечером 28 мая во Владимире в районе 8-ЮЗ произошла авария, в результате которой жизнь 9-летнего ребёнка находится на волоске. Мальчика с серьёзными травмами увезли в больницу.
По информации УМВД России по Владимирской области, около 21.00 недалеко от дома №19 на улице Нижняя Дуброва 44-летний водитель «Шкоды» на высокой скорости сбил школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу, хотя очевидцы ДТП утверждают, что мальчик пересекал проезжую часть на самокате вдали от «зебры».
В результате столкновения он получил сильные травмы и без сознания был доставлен в реаниматологию, где за его жизнь второй день борются медики. По неподтверждённой информации, пострадавшему уже сделали трансплантацию мозга.