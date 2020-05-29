По неподтверждённой информации, пострадавшему уже сделали трансплантацию мозга

Вечером 28 мая во Владимире в районе 8-ЮЗ произошла авария, в результате которой жизнь 9-летнего ребёнка находится на волоске. Мальчика с серьёзными травмами увезли в больницу.По информации УМВД России по Владимирской области, около 21.00 недалеко от дома №19 на улице Нижняя Дуброва 44-летний водитель «Шкоды» на высокой скорости сбил школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу, хотя очевидцы ДТП утверждают, что мальчик пересекал проезжую часть на самокате вдали от «зебры».В результате столкновения он получил сильные травмы и без сознания был доставлен в реаниматологию, где за его жизнь второй день борются медики. По неподтверждённой информации, пострадавшему уже сделали трансплантацию мозга.