Больше всего заражённых коронавирусом по-прежнему остаётся во Владимире

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 59 новых зарегистрированных случаях коронавирусной инфекции в регионе. Всего по состоянию на утро 29 мая уже 2554 жителя области заражены коронавирусом.19 положительных тестов на COVID-19 пришли жителям города Владимира, 17 – жителям Гусь-Хрустального района, 11 – Александровского и 4 - Петушинского. По 2 инфицированных выявили в Ковровском, Кольчугинском и Собинском районах, также по одному заболевшему прибавилось в Суздальском и Камешковском районах.Больше всего заражённых коронавирусом по-прежнему остаётся в областном центре, в то время, как в Петушинском районе, закрытом на карантин из-за сильного распространения заболевания уже на 142 COVID-инфицированных меньше:522 – во Владимире;380 – в Петушинском;361 – в Гусь-Хрустальном;238 – в Александровском216 – в Ковровском;215 – в Муромском;108 – в Кольчугинском;88 – в Собинском;76 – в Судогодском;64 – в Юрьев-Польском;63 – в Киржачском;62 – в Вязниках;41 – в Камешковском;40 – в Меленковском;39 – в Суздальском;24 – в Радужном;9 – в Гороховецком.8 – в Селивановском.