Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал новый этап снятия карантинных ограничений в регионе. На нем в Подмосковье вновь откроются парки и строительные ..

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал новый этап снятия карантинных ограничений в регионе. На нем в Подмосковье вновь откроются парки и строительные магазины.Воробьев отметил, что гости и жители региона смогут свободно гулять в парках, но только при наличии защитной маски. Расположенные в них спортивные и детские площадки пока останутся закрытыми. Кроме того, с 1 июня возобновят работу центры государственных услуг "Мои документы". В них можно будет обратиться за услугами, которые нельзя получить без личного присутствия.