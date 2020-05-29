Инфекционист Евгений Тимаков считает, что коронавирус COVID-19 со временем станет сезонным заболеванием. Люди будут болеть им в начале весны и конце осени, подобно гриппу. Тимаков пояснил, что ..

Инфекционист Евгений Тимаков считает, что коронавирус COVID-19 со временем станет сезонным заболеванием. Люди будут болеть им в начале весны и конце осени, подобно гриппу.Тимаков пояснил, что наиболее удобной для КОВИДа является температура воздуха в диапазоне от пяти до 10 градусов тепла, которая характерна именно для этих периодов. В связи с этим эксперт подчеркнул важность приобретения коллективного иммунитета населением.