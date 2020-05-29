В Москве в пятницу ожидается рекордное количество осадков и до плюс 17 градусов. За 24 часа в регионе местами может выпасть до 40 миллиметров осадков. В субботу, когда интенсивность осадков снизится, солнце сможет прогреть воздух до плюс 23. С началом новой недели вернется ясная погода.

В Москве в пятницу ожидается рекордное количество осадков и до плюс 17 градусов.Как сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Александр Синенков, за 24 часа в регионе местами может выпасть до 40 миллиметров осадков. Возможно, будет установлен двойной рекорд по количеству осадков. В Москве суточный рекорд для 29 мая составляет 26,1 миллиметра, а абсолютный суточный максимум осадков для мая принадлежит 1976 году, когда в осадкомеры попало 39 миллиметра.При этом будет достаточно тепло: воздух прогреется до плюс 15-17 градусов в столице, в Подмосковье — плюс 16-20, на юго-востоке — до 25 градусов тепла.Кроме того, штормовые предупреждения действуют в регионах Центральной России. В ближайшие часы здесь пройдут аномальные, рекордные ливни. Циклон идет с юга.Накануне утром на Украину обрушился настоящий тропический ливень. Это не художественное преувеличение: интенсивность осадков в отдельный районах достигала 49 мм за 12 часов. Цифры, характерные как раз для тропиков, а для Восточной Европы они сопоставимы с целой нормой мая. Утонули Николаев, Харьков, Днепропетровск. В Одессе машины по дорогам плывут, из канализации бьют фонтаны, а обычный поход в магазин превращается в опасное приключение. Где кончается море, а где начинаются улицы, понять не так-то просто.В течения дня дожди накрыли и запад России. Всего за несколько часов под воду ушли отдельные районы Белгорода. Сообщалось о затруднении движения транспорта. К расчистке ливневок пришлось привлекать МЧС.Циклон, затопивший Украину и юго-запад России, раскрутился над Черным морем. Такие вихри обычно несут с собой теплый воздух и огромные объемы влаги.Сегодня его основное ядро переместится в Центр нашей страны. На территории Смоленской, Калужской, Московской, Рязанской, Ярославской, Тверской, Владимирской и Костромской областей за 24 часа выльется более половины майской нормы дождя. А в самом эпицентре стихии окажется столица. В Москве может обновиться абсолютный рекорд весеннего сезона. На пик ливни выйдут около полудня. По модельным оценкам, их интенсивность может составить около 23 мм за шесть часов. Во второй половине дня они ослабеют. Но к ночи снова усилятся: порядка 13 мм за те же шесть часов. А общая сумма за сутки может составить порядка 43 мм. В такой ситуации подтопления на улицах практически гарантированы.Стихия быстро не успокоится. Поля фронтальной облачности протянутся от Центральных районов Украины до Средней Волги. Дальше на север тучи не пропустит скандинавский антициклон. И, по предварительным прогнозам, они будут накрывать одни и те же районы в плоть до конца мая. И лишь с началом календарного лета очаг высокого давления перейдет в наступление и вытеснит ненастье обратно на юг Русской равнины.Вплоть до воскресенья в Центральных районах будут сохраняться дожди и грозы. В субботу, когда интенсивность осадков снизится, солнце сможет прогреть воздух до плюс 23. С началом новой недели вернется ясная погода. Но температурный режим останется не по сезону холодным. Дневная температура составит 16-17 градусов тепла. Это на несколько градусов ниже нормальных для начала июня значений.