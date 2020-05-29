В Москве за сутки умерли еще 76 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Об этом сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

В Москве за сутки умерли еще 76 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Об этом сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.Общее число умерших с коронавирусом в Москве увеличилось с 2254 до 2330 человек.По данным на утро 28 мая, в столице за сутки выявлено 2 054 человека с ковидом. Общее число заболевших — 173 497. Выздоровели 71 251 человек.