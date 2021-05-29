У президентов России и Белоруссии вассально-сеньорские отношения, поэтому Путин будет защищать своего вассала.

У президентов России и Белоруссии вассально-сеньорские отношения, поэтому Путин будет защищать своего вассала.Российский аналитик Николай Сванидзе прокомментировал ситуацию с самолётом, посаженным в Минске, а также сделал предположение касательно дальнейших действий Кремля. По его словам, легенда белорусской стороны настолько "шита белыми нитками", что только "наивные маленькие девочки" могут поверить в неё.Эксперт выразил уверенность в том, что российский президент Владимир Путин поддерживает главу братской республики в этой ситуации только из необходимости, но без удовольствия. Причины этого: грубый подход Минска к проблеме и серьёзные последствия инцидента. По словам аналитика, в результате этих событий Александр Лукашенко попадает в полную зависимость от Путина, и вряд ли президент Белоруссии очень рад этому факту. А хозяину Кремля, в свою очередь, придётся защищать белорусского лидера перед Байденом, так как больше это делать некому.При этом Сванидзе подчеркнул, что Путин совершенно не верит Лукашенко, поэтому оправдывать президента Белоруссии в глазах Запада ему будет особенно тяжело.Аналитик отметил, что Москва продолжит поддерживать Минск, в том числе экономически. Несмотря на то, что это будет тяжело для самой России, так как она на данный момент в очень неблагоприятной экономической ситуации. Однако эта поддержка, по мнению Сванидзе, будет оказана в расчёте на то, что Белоруссия вольётся в состав России.