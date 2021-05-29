29.05.2021

2021-05-29 10:20:04

Арктический зверек стал домашним во владимирской квартире

Знакомимся сегодня с полярной лисицей - песцом! Что примечательного в этом маленьком хищнике, который может не только жить в арктических холодах, но и как оказалось, в городских квартирах. Давайте посмотрим!



Это вуалевый песец. Его зовут Гарри и ему 2 года. Он такой же хитрый и смышленый, как лисица. Умеет выполнять команды "сидеть" и "дай пять". Его владелец - Иван Межуев - взял песца с московской зверофермы, тем самым спас песца от гибели.



Иван Межуев, владелец песца: «Если его отпустить на улицу, как многие говорят: "Чего вы животное мучаете? Оно должно жить в лесу!". Он в лесу не выживет. Он не умеет охотиться, ничего подобного. Даже если ему давать колбасу, её нужно давать маленькими кусочками, иначе он есть не будет. Ему сложно её есть. И кормиться зачастую с рук».



Кстати, летом песцы - настоящие обжоры, копят жир на зиму. Любят мясо, рыбу и злаки. Не откажутся от овощей. Больше всего Гарри нравятся огурцы. По словам Ивана, характер у песца - спокойный, и отзывчивый. Не кусается. А в домашней обстановке даже похож на кошку. Любит сидеть на руках. На деле песец - хищник семейства псовых.



- Гавкать пытался, но это очень редко. Зачастую он орет как обезьяна.



Песец - единственный из собачьих, кто полностью меняет окраску. Зимой белый, летом - буро-коричневый. Вот только погода песцу в нашем регионе не нравится. Он привык к арктическим морозам. Поэтому на прогулку Иван и Гарри выходят рано утром или ближе к ночи, когда спадает жара.



И всегда на поводке, потому что хищник может испугаться и убежать. В основном Гарри живет в квартире без клетки, но когда озорует, отправляется в вольер на улице.



Иван Межуев, владелец песца: «Без клетки он как живет - бегает повсюду. Запрыгивает на подоконник и начинает его копать. Ходит в туалет на пеленки. Как собака, он ждать не будет».



Запаха от песца не больше, чем от собаки, поэтому держать такого хищника дома весьма удобно, рассказывает Иван. Сейчас Гарри осваивает новую команду - "воротник". Чтобы во время прогулок не топтать лапы, а кататься на шее у хозяина.



Юлия Шувалова, Егор Герасимов



«Вести-Владимир»