Индивидуальный предприниматель не смог представить документы на продукцию.

Специалисты Россельхознадзора на одном из складов в Гусь-Хрустальном обнаружили, изъяли и уничтожили партию шампиньонов весом 37,7 кг.Как рассказали в пресс-службе ведомства, проверка проходила 25 и 26 мая. Индивидуальный предприниматель не смог представить документы на продукцию. На ящиках отсутствовала маркировка.В итоге проверяющие, в рейде участвовали сотрудники прокуратуры, изъяли запрещённые к ввозу грибы и без тени сомнений раздавили санкционный продукт.