29.05.2021

2021-05-29 16:05:04

Будут ли владимирцы платить штрафы за одуванчики?

Всех дачников взбудоражило в начале мая заявление известного юриста о возможности попасть под санкции и заплатить штраф за сорняки - в частности одуванчики - на своем участке. Так ли это? И почему во всем мире этот цветок особо почитается?



Валентина Блинова выходит на защиту одуванчиков. Говорит: такого универсального растения еще поискать. С одной стороны – да - злостный сорняк, но с другой - незаменимый лекарь.



- Такое красивое растение, еще из-за него люди штрафы будут получать, лучше его использовать в практических целях, на латыни оно так и называется: Taráxacum officinále - одуванчик лекарственный.



Валентина Блинова, методист станции юннатов "Патриарший сад":



- В то время как у нас растение попало в перечень сорняков, определенный постановлением правительства от 18 сентября прошлого года, в Европе, Америке и Индии его разводят на плантациях и подают в ресторанах.



Валентина Блинова, методист станции юннатов "Патриарший сад":



- Розетка - это часть растения, с листьями, но еще без цветов. Их молодые ранней весной срезают, жарят или просто в сливочном масле, или обжаривают в сухарях.



Можно и просто варенье сварить, ну это универсальное растение. Поэтому, конечно, штрафовать за него - чересчур. Лучше его использовать. Многогранно.



Владимирский журналист Валерий Скорбилин - профессиональный фармацевт. Закончил с красным дипломом Хабаровский мединститут. Одуванчик в его рационе - с весны до осени. Салат бодрости из "великолепной четверки" советует есть каждый день. В его основе - ошпаренная крапива, листочки сныти, чистотел и предварительно замоченные в соленой воде на 30 мин листья одуванчика. Главное - вырезать у листочка жилу посредине - основу горечи.



Валерий Скорбилин, журналист:



- Добавляете нарезанный огурец, редиску, заправляете уксусом, соевым соусом, если хотите, и пахучим растительным маслом.



Кроме вкусового удовольствия, в одуванчике еще больше пользы. Желчегонный, очищающий печень, укрепляющий иммунитет, заряжающий молодостью и энергией. Одуванчик содержит почти полтаблицы Менделеева.



Валерий Скорбилин, журналист:



Французские исследователи доказали, что листья одуванчика снижают уровень холестерина. Понимаете, что это такое? Это значит - профилактика атеросклероза.



Картофель, грецкие орехи, яйца, грудинка в виде шкварок прекрасно сочетаются с листьями одуванчика. Йогурты и омлеты, мед, варенье и ликеры, одуванчиковое пиво и вино, как со страниц Рэя Брэдбери, кофе из корней и даже хлеб и пироги с цветами одуванчика. В каждой стране мира научились готовить множество блюд из солнечного цветка. В кулинарных книгах можно найти больше двухсот рецептов.



Валентина Блинова, методист станции юннатов "Патриарший сад":



- Салат аппетитный делают, маринад, из бутонов, салат "Писанли" по-французски, кофейный напиток "Бодрость духа". Кто во что горазд, лишь бы были листья одуванчика!



Во времена Сталина в 1931 году советскими сельхозпроизводителями было открыто ценное в промышленности растение рода одуванчиков. "Царь полей", как его называли, выращивался в больших масштабах во многих районах нашей страны, включая и Владимирскую область. Нерентабельным его производство стало только с появлением синтетического каучука.



Валентина Блинова, методист станции юннатов "Патриарший сад":



- Это адвентивная флора, заносное растение, оно путешествовало и прибыло из других краев. Вот раньше конкретно в Борисовском Суздальского района выращивали родственника одуванчика кокса-гыз. Это из семейства сложноцветных. Много млечного сока. Его использовали для производства каучука, резиновых изделий и автопромышленности.



Очаровательная одуванчиковая красота не всегда радует. Милые желтые цветочки любят заселять всё вокруг- и грядки, и дорожки. "Садоводы и так ведут с ними упорную борьбу. За что же их штрафовать?" - успокоили в Госдуме. Документ, наделавший шума в этом году, всё же касается только нерадивых сельхозпроизводителей, запускающих свои земли. А вот самый эффективный способ борьбы с сорняком у каждого свой. Кто-то советует гербициды, уксус, кипяток и соль. Кто-то - специальные ножи для удаления розетки растения с частью корня.



Валентина Блинова, методист станции юннатов "Патриарший сад":



- Появились бутоны и сразу обрывать, пока семян нет. А потом с корнем удалить. Зато не засорите ни свой участок, ни соседский. Не полетят семена.



И все же во всем мире смотрят на одуванчик не на как неистребимый сорняк, а как на ценный дар природы. Ему как символу добра "растут" памятники в 45 городах по всему миру, существует Братство одуванчиков, члены которого в цветочный праздник посвящают ему одуванчиковую мессу. Это любимый цветок многих писателей, дизайнеров и шеф-поваров. И интересное растение, которое, как считают специалисты во всех областях, нужно интенсивнее изучать.



- "На фоне полей... Золотистые цветы, что наводняют весь мир, переплескиваются с лужаек на мощёные улицы, тихонько стучатся в прозрачные окна погребов, не знают угомону и удержу и всё вокруг заливают слепящим сверканием расплавленного солнца" (Р. Брэдбери)



Татьяна Воронцова, Александр Чунаев, Андрей Синягин. "Вести-Владимир.