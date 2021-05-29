В этом году обучение окончили 25 ребят. Позади 7 лет, которые они провели в стенах корпуса, поступив сюда после 5 класса...

Прозвенел последний звонок в кадетском корпусе «Колледжа полиции». В этом году обучение окончили 25 ребят. Позади 7 лет, которые они провели в стенах корпуса, поступив сюда после 5 класса.Разделить памятный день и радостные минуты с выпускниками приехали почетные гости, председатель и член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Татьяна Косаревич и Юрий Шаркович, преподавательский состав корпуса и конечно родные и близкие.Татьяна Косаревич поздравила ребят с началом нового этапа в их жизни: «Сегодняшний день по праву не просто особенный, а пожалуй, один из самых ожидаемых. Вы прощаетесь с колледжем и делаете шаг во взрослую, самостоятельную жизнь. Покидая стены корпуса не забывайте и, помните, чтите своих преподавателей, которые передали вам свой опыт и профессионализм, вложил частичку своей души в каждого из вас».Директор ГБПОУ г. Москвы «Колледжа полиции» Сергей Михайлов отметил, что для ребят этот день тожественный, волнующий, радостный и грустный одновременно: «Вы уже не просто кадеты – вы выпускники. Обучение здесь подарило вам много нового и интересного: радость, новые знания, умения и навыки. Сейчас вы «с головой окунетесь» в новую жизнь, но чем больше будет проходить времени, тем чаще и с большей теплотой вы будете вспоминать незабываемые годы, проведённые в стенах корпуса. Пусть в вашей памяти останутся самые яркие и светлые воспоминания о проведенных здесь годах. Надеюсь, что девиз нашего колледжа «Служа закону – служу народу» найдет самое прямое воплощение в вашей жизни и станет в ней ориентиром».Почетные гости мероприятия наградили лучших кадетов колледжа грамотами за достигнутые успехи в учебе и вручили наградные часы выпускнику корпуса Даниилу Рудневу. В завершение прошло прощание со знаменем корпуса, после чего ребята, завершившие обучение, покинули плац торжественным маршем.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве