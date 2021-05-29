Стартовал второй этап благоустройства.

В парке «Добросельский» стартовал второй этап благоустройства.Как сообщили в пресс-службе мэрии Владимира, планируется завершить строительство велодорожки, обустроить центральную аллею и входные группы.«Предстоит большая работа на сетях водоснабжения и канализации, по устройству ливневки, а также на силовых сетях для пунктов проката, общественного питания, административно-бытовых и технических зданий», - сообщили в горадминистрации.В настоящее время техника роет в сквере траншеи для прокладки кабелей, ведутся земляные работы для закольцовки велодорожки по всей территории.Примерно на месяц парк будет закрыт для посещения.Напомним, что во Владимире до окончания голосования по благоустройству парка «Добросельский» в рамках федеральной программы по «Формированию комфортной городской среды» остается один день. Всего в голосовании приняли участие более 2700 человек. Горожане выбирают место для памп-треков, скейтпарка и определяют расположение сцены.На первом этапе здесь провели коммуникации, сделали прогулочные аллеи, спортивные площадки и большой детский городок.