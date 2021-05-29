«Акция» будет действовать до 15 сентября.
С 25 мая жители Владимирской области могут купить путёвку в детские лагеря и получить кэшбэк размере 50 % от оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.
«Деньги автоматически вернутся на карточку «Мир», с которой была совершена покупка, в течение пяти дней», - уточнили в обладминистрации.
«Акция» будет действовать до 15 сентября.
Количество поездок на одного ребенка не ограничено. Многодетные семьи смогут вернуть деньги с каждой купленной путёвки.
«При этом, все путёвки можно оплатить одной карточкой. Возраст – не имеет значения», - добавили в Белом доме.
Мера поддержки также распространяется и на частные лагеря. В программу уже вошёл частный загородная база отдыха «Казачок» в Петушинском районе. Оздоровительные лагеря «Олимп» и «Лесная сказка» - в процессе.
Задать интересующие вопросы можно по телефонам «горячей линии»: 8 (800) 200-34-11.