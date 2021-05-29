29.05.2021

2021-05-29 18:55:04

Коллекция старинных фантиков от конфет хранится во владимирском музее

В наше время трудно представить конфету без фантика. Они не только ее защищают, но и украшают и несут образовательную роль. Какую историю могут поведать обёртки? Об этом Марии Платанюк рассказала музейный хранитель Анна Зайчухина.



Хранитель Анна Зайчухина - не сладкоежка. Разве что горький шоколад - в фаворитах. Обёртки для конфет и шоколада - для Анны предмет профессионального интереса. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике она хранит несколько коллекций: от фотографий и открыток до промышленной графики.



- Каждый предмет мы храним в индивидуальной упаковке. Это конверт, в непрозрачной бумаге.



Промышленная графика - это две тысячи единиц хранения. Обёрток - 2 сотни. Шуршащая, невесомая и... всё-таки история.



- Это документ. Мы видим не только красивую картинку, мы видим и текстовую информацию. Для нас она очень важна. По ней мы можем датировать предмет.



Пароходы, морские глубины, воздушная железная дорога Нью-Йорка. Это вкладыши из коробок со сладостями фирмы "Эйнем". Конца 19- начала 20 века. А вот обёртка от конфеты этой фирмы - на ней нарисован спортсмен - единственная. Свою "сладкую" империю Теодор Эйнем начал строить в 1849-ом.



И с разрешения Ремесленной Палаты открыл в Москве мастерскую по производству шоколада и конфет. Сладости Эйнема полюбили и взрослые и дети. Фабрика стала обладателем гран-при на Всемирной выставке в Париже, а в 1913-ом получила статус поставщика императорского двора. "Энеймовские" картинки, что называется с "содержанием". Их выпускали сериями.



- Клады земли и моря. Она относит нас в Южную Америку и на обратной стороне мы видим сюжет - ловля черепах.



После революции заводы и фабрики национализировали. Многие сменили названия. Так фабрика Эйнема стала "Красным Октябрём". Но и-за популярности марки прежнее именование ещё несколько лет оставалось на упаковке. А вот "Кондитерская фабрика Яни" своего продолжения в советской кондитерской промышленности не получила. В коллекции есть и её листовки. Небольшое производство в России организовал грек Панайот Яни. Его дело продолжила и супруга Яни- Янула.



- Он начинает производить не только шоколад, но и восточные сладости, пастилу. В России его называли Иван Павлович Яни.



Упаковку для конфет и шоколадных плиток в России разрабатывали не менее тщательно, чем театральные афиши. К примеру, над эскизами для фабриканта Алексея Абрикосова трудилась целая артель художников. А картинки для сладостей в молодости рисовали Иван Билибин, Виктор и Аполлинарий Васнецовы, Сергей Ягужинский.



Кстати, "Товарищество Абрикосова" позже переименовали в честь большевика Бабаева. В 1922-ом в Советском Союзе появился трест "Моссельпром". На его базе открылись художественные мастерские по оформлению упаковочной продукции. В обёртках- и "отпечаток" идеологии. В них- отражение советских торжеств. И, конечно же, сладкое очень любили и октябрята, и пионеры. Они и сами стали "героями" конфет.



- Это обёртка от конфет "Пионеры". Мы видим красную звезду, пионеров в парадной форме, впереди- мальчик с барабаном.



Здесь же - "Отелло", "Лира", "Венера", карамель "Полярная" с белыми медведями. Обёртка от конфет "Детские"- единственный фантик середины 20 века. Шоколадные плитки - "Ванильный", "Седьмое небо", "Спорт" - это уже 60-70-ые. Необычная музейная коллекция - путешествие из столетия в столетие.



Все эти вкладыши и обёртки хочется очень долго рассматривать. Вот, к примеру, абсолютный раритет. Рубеж веков. На этом вкладыше изображён Козьма Минин. Он собирает ополчение в Нижнем Новгороде. Специальная серия из 12 картин была издана к трёхсотлетию царствованию Дома Романовых. Ну а эту девочку, бесспорно, знает вся страна. Легендарная "Алёнка". Впервые такая шоколадная обёртка появилась в 1964-ом. Сложно поверить, но "Алёнке"- уже 57!



Это фото Леночки - дочери фотохудожника Геринаса. Который выиграл конкурс "Красного Октября". Такая плитка весом 100 граммов в 64-ом стоила 80 копеек.



Многие сладкоежки с ностальгией вспоминают советские лакомства. Отношение к сладостям действительно было иным. Конфета считалась наградой, пирожное - поводом, торт - событием. "Вкус" эпохи - и в фантиках. Лёгких, но одновременно "весомых" приметах времени.



Мария Платанюк, Илья Хлудов



"Вести-Владимир"