В горадминистрации передумали закрывать “Добросельский” на всё лето. Парк будет на замке только один месяц. Владимирцы не смогут отдыхать там до тех пор, пока работает тяжелая техника,

В горадминистрации передумали закрывать “Добросельский” на всё лето. Парк будет на замке только один месяц. Владимирцы не смогут отдыхать там до тех пор, пока работает тяжелая техника, сообщают в пресс-службе мэрии. Сейчас строители выкапывают там траншеи для прокладки электрических кабелей. По мнению чиновников, в этот период на территории данного общественного пространства находиться опасно. Понимая, что