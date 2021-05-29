Сотрудниками полиции в территориальный ОМВД доставлен мужчина, который подозревается в причинении телесных повреждений молодому человеку.

28 мая около 21.40 на службу «02» поступило сообщение о конфликте возле дома 42 корпус 2 на Первомайской улице. Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них причинил своему оппоненту телесные повреждения. В результате происшествия пострадавший госпитализирован с травмой головы.Подозреваемый доставлен в территориальный ОМВД для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве