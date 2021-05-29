Ливень обещают и 30 мая.

В ближайшие 1-3 часа 29 мая с сохранением вечером и в ночь на 30 мая во Владимире и по области ожидается сильный дождь.В пресс-службе МЧС предупреждают, что ухудшение погоды повышает риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий в системе ЖКХ, ростом числа ДТП и повреждения сельскохозяйственных культур.Владимирцам не рекомендуется оставлять транспортные средства под аварийными деревьями и слабоукрепленными конструкциями.При возникновении опасных ситуаций необходимо звонить по номерам: 101,112.Напомним, что 30 мая в регионе ожидается до +12 градусов.