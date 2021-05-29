Врачи не смогли спасти трёх человек - мужчину и двух женщин.

В Костромской области за прошедшие сутки ещё 34 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Врачи не смогли спасти трёх человек - мужчину и двух женщин.Согласно статистике, положительный тест на ковид пришёл 21 костромичу. По три новых случая ковида выявлено в Галиче и Шарьинском районе. Два инфицированных в Нерехте. По одному – в Парфеньево, Буе, Волгореченске, Красносельском и Костромском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 21461 человек. В стационарах лежит 276 жителей. На дому лечится 1559 заболевших.На 28 мая в регион в общей сложности поступило 75912 доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку сделал 69581 человек.