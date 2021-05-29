29 мая около 15.30 на службу «02» от граждан поступило сообщение о ранении, причинённом мужчине около АЗС в Проектируемом проезде №598

29 мая около 15.30 на службу «02» от граждан поступило сообщение о ранении, причинённом мужчине около АЗС в Проектируемом проезде №598. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что в ходе возникшего конфликта между двумя водителями один из них ударил острым предметом своего оппонента и скрылся на автомобиле Хендэ. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался.Сотрудниками полиции возле дома 41 на Покровской улице задержан 61-летний подозреваемый в совершении преступления, который передан органам следствия для проведения проверки и принятия процессуального решения.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве