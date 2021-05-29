Единовременно социально значимый объект сможет посещать свыше 80 человек.

В посёлке Уршельский Гусь-Хрустального района открыли оздоровительный комплекс.«Благотворительный фонд «Вымпел» вложил в строительство 206 млн рублей – сумму, которая в разы превышает годовой бюджет населённого пункта. В подарок жителям реконструирован храм и Дом культуры, также Фонд обеспечил людей выходом в интернет, благоустроил парк и ряд других территорий, построил кинозал, несколько спортивных объектов», – рассказал Владимир Сипягин на церемонии открытия.На территории комплекса размещены банная зона, тренажёрный зал, зона отдыха с соляными стенами, детская комната, кафе, парикмахерский кабинет, салон красоты, солярий, прачечная, а также оборудована парковка.Единовременно социально значимый объект сможет посещать свыше 80 человек.