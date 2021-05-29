Сотрудники органов внутренних дел поздравили Хакима Гафорова со знаменательной датой и поблагодарили его за безупречную службу...

Ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Хаким Гафоров 28 мая 2021 года отпраздновал свое 98-летие.Заместитель начальника УМПО УРЛС ГУ МВД России по г. Москве – начальник 2 отдела УМПО полковник внутренней службы Вячеслав Трифонов совместно с врио помощника начальника (по РЛС) УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве подполковником внутренней службы Евгением Шороховым поздравили ветерана с 98-летием.Хаким Гафоров еще будучи совсем юным попал на фронт и служил в пограничных войсках НКВД. В 1942 году служба продолжилась на территории Северного Кавказа, где он с группой товарищей продолжал бороться с немецкими захватчиками.После окончания войны и до 1949 года ветеран продолжил службу на границе с Китайской Народной Республикой, а в 1953 году поступил на службу в органы внутренних дел в родном городе Душанбе (тогда еще Сталинабаде), пройдя длинный путь от сержанта до заместителя начальника городского отдела милиции.Сотрудники органов внутренних дел поздравили Хакима Гафорова со знаменательной датой и поблагодарили его за безупречную службу. Ветерану вручили цветы, продуктовый набор и адресник с поздравлениями от руководства УВД по ТиНАО.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57