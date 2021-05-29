29.05.2021

2021-05-29 12:40:04

В Вязниках создали новый бренд - Купчиху-Вишню

Вязниковские вишни снова в цвету. Малая родина Алексея Фатьянова сохраняет былую славу вишнёвой столицы России. Ровно 10 лет назад за создание вязниковского брэнда взялась инициативная группа горожан. Узнаем, что изменилось за эти годы, с Марией Городской.



"Не для тебя ли в садах наших вишни рано так начали зреть..."



Вязниковской вишне свои стихотворения посвящал поэт Алексей Фатьянов.



Вишнёвая столица Владимирского края на всю Россию славилась необыкновенными садами. Согласно преданиям, вишню в Вязниках выращивали еще более пятисот лет назад - намного раньше, чем ягода распространилась на других территориях страны. Сорт "Вязниковская родителева" был визитной карточкой города. Со временем большую часть вишнёвых садов потеряли. Их возрождением пытались заняться 10 лет назад, но на выбранном участке из-за грунтовых вод выбранная местность стала болотистой. Из двухсот саженцев прижились всего несколько.



Чтобы вернуть былую славу вязниковской вишне, в Доме культуры создали свой бренд.



Екатерина Щенникова, завотделом народного творчества МБУ "Культурно-досуговый комплекс Вязниковского района Владимирской области":



- На Владимирской земле каждый город важен. И изюминку свою он гостям покажет. Есть на Суздальской земле праздник огуречный. Ну а что в Гороховце? Царь Горох, конечно! Где-то и груздю подсчёт в Судогде не лишний. Ну а что же в Вязниках? Подумали тогда мы. И решили, что у нас будет Купчиха Вишня!



Про нее даже придумали целую историю.



Светлана Рубцова, художественный руководитель МБУ "Культурно-досуговый комплекс Вязниковского района Владимирской области":



- Как бы сейчас современным языком сказали, это человек, который поднялся с низов. То есть она изначально выращивала вишню сама, вместе со своей семьёй. Варила варенье, которое очень нравилось всем и, в конце концов, она поднялась до Купчихи Вишни.



Под образ Купчихи Вишни подошла талантливая и харизматичная Алла Солодова. У нее действительно есть свой вишнёвый сад. Из ягод она делает варенье и печёт вкусные пироги, которыми угощает всех гостей. Дарит им оберег - вязниковскую вишенку.



- Посмотрите на неё, пожалуйста, она такая своеобразная. Она девка вроде бы, смотрите, какой сейчас будет сюрприз! Баба!



Это - кукла-перевёртыш. Мастерица на все руки собрала в своей резиденции традиции народного творчества. Они отражены во всём - в славянских обрядовых куклах, лоскутном шитье, настенных панно. И всё здесь сделано её руками. А каждый предмет имеет свою историю.



- Мне хотелось бы познакомить вас вот с таким головным убором. Это такой аксессуар, надевали его девушки, незамужние, в определённое время, когда девушку приучали водить хороводы.



А на хороводах девушка присматривала себе суженого. Накосник надевался на конец косы, считалось, что так он убережёт девушку от дурных взглядов и нечистой силы.



- И девушка такой вот накосник носила до того момента, как она выходила замуж. Когда она выходила замуж, волосы убирались в определённый головной убор, всё, накосник снимался. И больше девушка его не надевала.



На мастер-классах Купчиха Вишня знакомит гостей с деталями древнерусских костюмов и головных уборов.



- Такая вот кичка рогатая. Её надевали женщины после замужества. И от рогов зависело благосостояние хозяйки головного убора. Чем выше рога, тем состоятельней была сама женщина. Значит, у неё были и дети здоровые, и муж богатый, красивый. И всё, как говорится, было у неё по маслу.



Летом на поляне Ярополча водят хороводы - это культурная реконструкция свадебного обряда. Купчиху Вишню можно увидеть и на Троицких гуляниях, и на мистическом празднике Купальской ночи.



Алла Солодова, Купчиха Вишня:



- Многие к нам ходят, многим очень нравится, потому что забывать исконно русские традиции ни в коем случае нельзя. И детей нужно приучать к этому, иначе всё уйдёт в небытие, как говорится.



А в этом году гости Вязников смогут посмотреть и "Сказ о вишнёвом варенье" - на Всероссийском Фатьяновском празднике поэзии и песни. Спектакль познакомит зрителей с историей жизни главной героини Вишнёвой столицы.







Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".