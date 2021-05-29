Его участниками стали команды Владимирской, Брянской, Курской, Калужской, Нижегородской областей и команда Ивановской пожарно-спасательной академии государственной противопожарной

Его участниками стали команды Владимирской, Брянской, Курской, Калужской, Нижегородской областей и команда Ивановской пожарно-спасательной академии государственной противопожарной службы. Самое зрелищное на этих соревнованиях, пожалуй, 100-метровая полоса препятствий и пожарная эстафета. Спортсмены преодолевают 2-х метровый забор. Затем подхватывают два пожарных рукава и бегут вместе с ним по бревну. Один конец рукава необходимо подключить к разветвлению, второй