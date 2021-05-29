Система дистанционного контроля позволит удаленно следить за состоянием коммуникаций и получать информацию о неисправностях.

Во Владимире «Т Плюс» завершил реконструкцию участка теплосети на улице Мира. Коммунальщики заменили 128 метров магистрального трубопровода. Стоимость работ составила более 7,5 млн рублей.Горячее водоснабжение отключалось на срок не более суток. Новые сети переложили бесканальным способом, с применением современных труб в пенополиуретановой изоляцией. Гарантийный срок эксплуатации инженерных сетей - 25 лет. Система дистанционного контроля позволит удаленно следить за состоянием коммуникаций и получать информацию о неисправностях.После окончания реконструкции восстановлено порядка 860 квадратных метров газона, 300 квадратных метров тротуара готово к асфальтированию. Работы будут выполнены во время благоустройства сквера Победы на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира.Всего в 2021 году на в областном центре потратят порядка 550 млн рублей.