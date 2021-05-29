Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностирован у 33 442 человек.

Во Владимирской области на 28 мая коронавирус подтвержден у 46 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.Во Владимире инфекция диагностирована у 8 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном и Муромском районах. По 4 пациента с ковидом прибавилось в Александровском и Ковровском, по 3 - в Юрьев-Польском и Петушинском, по 2 - в Кольчугинском и Вязниковском районах. По одному инфицированному выявлено в Камешковском, Меленковском, Суздальском, Киржачском, Собинском, Селивановском и Судогодском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностирован у 33 442 человек.