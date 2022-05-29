29 мая русская православная церковь вспоминают преподобного Феодора Освященного.
29 мая русская православная церковь вспоминают преподобного Феодора Освященного.
История
Он появился на свет в Египте и рос в христианской семье. В 14 лет Феодор ушел из своего дома и поселился в одном из монастырей. Там ему рассказали про преподобного Пахомия Великого, с которым он мечтал познакомиться. Встреча состоялась, после чего святой оставил его в своей обители. Когда Пахомий умер, на плечи Феодора легла обязанность руководителя Тавеннисского монастыря, а позже – всех Фиваидских обителей. Народу он запомнился чудесами и почитанием Иисуса Христа.
Приметы
Если к этому дню не отсеяться, значит, хорошего урожая не будет. Также 29 мая особое внимание стоит уделять птицам: их громкое пение сулит хорошие времена, а молчание – беды, в том числе и плохую погоду, которая помешает появлению урожая.
Традиции
Этот день прозвали "Житником", потому что он считался последним благоприятным днем для посева жита. Так что, именно 29 мая принято было сеять ячмень, рожь, пшеницу и овес. При этом начинать работы следовало с молитвы. К столу обычно подавались блюдо с житом.
Что нельзя делать 29 мая
В этот день запрещено брать кольца с рук родственников, иначе будущих мужа и жену ждут неудачи в семейной жизни. Подружки невесты не должны одеваться в одном цвете, в противном случае муж будет неверным.
К уборке в доме нельзя приступать, пока работы в огороде не завершены. Народ верил, что из-за этого Земля будет плохо плодоносить.
Оставлять недоеденную пищу запрещено, иначе в будущем придется доедать за другими. Также нельзя брать в руки ложки и есть ими – так можно накликать в дом беду.