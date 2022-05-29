29 мая русская православная церковь вспоминают преподобного Феодора Освященного.

29 мая русская православная церковь вспоминают преподобного Феодора Освященного.ИсторияОн появился на свет в Египте и рос в христианской семье. В 14 лет Феодор ушел из своего дома и поселился в одном из монастырей. Там ему рассказали про преподобного Пахомия Великого, с которым он мечтал познакомиться. Встреча состоялась, после чего святой оставил его в своей обители. Когда Пахомий умер, на плечи Феодора легла обязанность руководителя Тавеннисского монастыря, а позже – всех Фиваидских обителей. Народу он запомнился чудесами и почитанием Иисуса Христа.ПриметыЕсли к этому дню не отсеяться, значит, хорошего урожая не будет. Также 29 мая особое внимание стоит уделять птицам: их громкое пение сулит хорошие времена, а молчание – беды, в том числе и плохую погоду, которая помешает появлению урожая.ТрадицииЭтот день прозвали "Житником", потому что он считался последним благоприятным днем для посева жита. Так что, именно 29 мая принято было сеять ячмень, рожь, пшеницу и овес. При этом начинать работы следовало с молитвы. К столу обычно подавались блюдо с житом.Что нельзя делать 29 маяВ этот день запрещено брать кольца с рук родственников, иначе будущих мужа и жену ждут неудачи в семейной жизни. Подружки невесты не должны одеваться в одном цвете, в противном случае муж будет неверным.К уборке в доме нельзя приступать, пока работы в огороде не завершены. Народ верил, что из-за этого Земля будет плохо плодоносить.Оставлять недоеденную пищу запрещено, иначе в будущем придется доедать за другими. Также нельзя брать в руки ложки и есть ими – так можно накликать в дом беду.