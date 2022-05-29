В Сети набирает популярность ролик любимицы миллионов Лисы Алисы.

В Сети набирает популярность ролик любимицы миллионов Лисы Алисы.В "Тик-Ток" появилось видео, на кадрах которого лиса по имени Алиса выходит к своему хозяину после охоты. Автор ролика чешет и мило беседует со своей любимицей, а сама лиса в это время пищит почти человеческим голосом.Автор видео говорит, что покормил Алису сердечками, как и собак, которые тоже содержатся у него. Подписчики страницы Алисы пришли в восторг от увиденного."Красота, умничка, разговаривает как ребеночек"; "Надо же, оказывается с природой дружить можно легко"; "Беднягу на холоде оставили", – написали пользователи.Лиса Алиса настоящая звезда соцсетей. Видео с ее участием набирают тысячи просмотров, а на ее аккаунт подписаны 177 тысяч человек.