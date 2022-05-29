В Сети набирает популярность видео, на котором россиянка развлекается с настоящим медведем!

В Сети набирает популярность видео, на котором россиянка развлекается с настоящим медведем!Забавный и слегка устрашающий ролик сняла девушка, для которой времяпрепровождение со свирепыми животными – обычное дело. В ее микроблоге то и дело появляются кадры с медведями. Однако внимание пользователей зацепил косолапый малыш, который изрядно достал свою хозяйку.Как призналась автор видео, ей пришлось побегать от медвежонка, который пытался ее поймать. Тем не менее, ситуация девушку не напугала, и, когда зверек угомонился и повис на деревянной конструкции, она принялась мять его пушистую попку. Одних ролик напугал, а других изрядно позабавил. Причем ее даже не остановило то, что зверь стал огрызаться и махать лапами."Типичные развлечения в России. Покажите это американцам", – пошутил один из пользователей, вспомнив все стереотипы о жителях нашей страны.