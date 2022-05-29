В результате никто не пострадал.

Во Владимирской области легковушка с людьми едва не утонула в реке Ключевой. Инцидент произошёл утром 29 мая на трассе М-7 в Гороховце.Сообщается, что автомобиль, в котором находились три человека, угодил в кювет. Машина частично оказалась в воде. Транспорт застрял на горке, под которой течёт основная часть водоёма. Пострадавшие боялись пошелохнуться, чтобы авто полностью не скатилось в реку. Их спасли подоспевшие на место ЧП сотрудники МЧС.В результате все участники ДТП остались живы.