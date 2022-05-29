Хорошее постельное белье делает сон более здоровым и крепким.

Хорошее постельное белье делает сон более здоровым и крепким.Уже давно было доказано, что полноценный здоровый сон улучшает психоэмоциональное состояние человека. Чтобы спать более комфортно, необходимо выбирать качественное постельное белье. Советы эксперта помогут сделать правильный выбор комплекта в магазинах.Генеральный директор, основатель фабрики постельного белья "postelka37.com" Михаил Забелин рассказал, что качество постельного белья можно определить по весу. Например, сравнивая полиэстер и качественную бязь, стоит помнить, что полутораспальный комплект весит примерно 1,6 килограмма, полиэстер – всего 800 граммов. Разряженное белье можно определить, обратившись к свету. По словам Забелина, оно будет прозрачное как марля.Также следует обращать внимание на состав. Важен как сам хлопок, так и его плотность. Нормальная плотность бязи – 125-142 гр, поплина – 115 гр, сатина – не меньше 125. "Определенно, лучше покупать белье у проверенных производителей, которые отвечают за качество", – советует Забелин.А еще прямо в магазине можно оценить окраску постельного белья. Нужно взять ватную палочку, смочить ее водой и провести несколько раз по ткани, а лучше – потереть. Если вата на палочке окрасится в цвет комплекта, значит, при стирке он быстро потускнеет, а при использовании – окрасит кожу и вещи. Такой, конечно, лучше не покупать.