О дальнейшей судьбе млекопитающего пока ничего не известно. Возможно, его придётся усыпить.

Во Владимире в микрорайоне Загородный утром 29 мая КАМАЗ сбил лося. Об этом очевидцы в соцсетях.Сохатый выбежал прямо под колёса большегруза. Водитель не успел затормозить и задел животное.Как пишут владимирцы, у животного сломана нога. О дальнейшей судьбе млекопитающего пока ничего не известно. Возможно, его придётся усыпить.Напомним, если ДТП произошло в зоне действия знака «Дикие животные», то виновнику аварии может грозить крупный штраф.