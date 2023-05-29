Владелец автомобиля бизнес-класса «BMW 528i xDrive» накопил штрафов на общую сумму свыше 101 тысячи рублей. Нарушителю было направлено требование о погашении задолженности в пятидневный срок, но

Владелец автомобиля бизнес-класса «BMW 528i xDrive» накопил штрафов на общую сумму свыше 101 тысячи рублей. Нарушителю было направлено требование о погашении задолженности в пятидневный срок, но молодой человек предупреждение проигнорировал, сообщили в ФССП области. Заставить водителя оплатить все штрафы ГИБДД смогли судебные приставы. Пристав-исполнитель вынес постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации