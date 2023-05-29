Татьяна Васильева стала гостьей ток-шоу, на котором поведала о последней попытке построить отношения.

Татьяна Васильева стала гостьей ток-шоу, на котором поведала о последней попытке построить отношения.Актриса Татьяна Васильева дважды была замужем. Оба этих союза подарили ей по ребенку, но уверенности в завтрашнем дне не принесли. Второй развод случился аж в 1995 году. Ровно с тех самых пор разочаровавшаяся в любви Татьяна Васильева и решила оставаться в одиночестве.Разумеется, артистка предпринимала попытки наладить личную жизнь. Одна из них произошла совсем недавно. Рассказали об этом случае журналисты со ссылкой на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".Горе-ухажер, на встречу с которым Татьяна Григорьевна согласилась из-за его настойчивости, пришел на свидание с фотоальбомом. Разложив снимки, он начал жаловаться на сложную судьбу. Разглагольствования заняли 1,5 часа и вымотали не только актрису, но и ее потенциального будущего мужа. Да, бывший военный, которым оказался ее визави, хоть и предложил ей заключить брак, но второе свидание не позвал.Даже несмотря на упорство мужчины и его более юный возраст, Татьяна Васильева не почувствовала к нему интерес, а в самом кандидате – жизни. Единственное, что наполнило ее – чувство разочарования."Я надеюсь, что он все понял, поэтому больше не посягал на мое время", – рассказала о полученном предложении руки и сердца Татьяна Васильева.Напоследок артистка призналась, что тем мужчинам, кто хотят обратить на себя ее внимание, придется сложно, ведь впечатлить ее нелегко. А все потому, что ни отношений, ни любви 76 летняя Татьяна Васильева уже не ищет, а на компромиссы идти не готова.