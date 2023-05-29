Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Алексей Говырин провел первый приём жителей в штабе общественной поддержки. Об этом он рассказал в своём«Ко мне обратились дольщики дома на улице Северной во Владимире. Изначально планировалось построить 17-этажку с детским садом. Теперь - просто 18-этажку на 488 квартир. Сдать объект должны были в декабре прошлого года, но в итоге сроки перенесли ещё на полгода. Сейчас это просвечивающая насквозь многоэтажная коробка, а не готовый к сдаче дом. Обратился в прокуратуру с депутатским запросом. Взял ситуацию на контроль», - подчеркнул парламентарий.Сейчас темпы строительства близки к нулевым. В ближайшее время Алексей Говырин планирует организовать встречу с участием мэрии, прокуратуры и самих дольщиков, а также пригласить на мероприятие лиц, ответственных за стройку.Отметим, что это уже не первый случай, когда владимирские дольщики идут за помощью к Алексею Борисовичу. В прошлом году , чтобы дольщики дома на улице 1-я Пионерская наконец-то получили ключи от своих квартир - до этого они ждали ввода дома в эксплуатацию два года.