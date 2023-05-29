За первые четыре месяца в аптеках отпущено препаратов на 324 млн рублей, что превышает показатели предыдущего года на 68,5%.

Жители Владимирской области в два раза реже стали лечить рак в других регионах. Об этом сообщил минздрав.Специализированная медпомощь пациентам с новообразованиями оказывается: в первичных кабинетах больниц, центрах амбулаторной помощи во Владимире, Коврове, Александрове, Киржаче и Гусь-Хрустальном, а также в Областном клиническом онкодиспансере. За последнее время вдвое выросло количество льготных рецептов, выданных больным.«За первые четыре месяца в аптеках отпущено препаратов на 324 млн рублей, что превышает показатели предыдущего года на 68,5%. Также владимирцы со злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей обеспечиваются лекарствами, закупаемыми Минздравом РФ за счёт госбюджета», - уточнили власти.Добавим, что в 2023 году увеличена квота диагностических обследований для регионального онкодиспансера, а также объём сопроводительной терапии в медучреждениях области.