«Читаем вместе». Под таким лозунгом по всей России прошла акция Библионочь-2023. В этом году она стартовала в 12 раз, что стало доброй традицией для всех книголюбов. Просветительская акция

«Читаем вместе». Под таким лозунгом по всей России прошла акция Библионочь-2023. В этом году она стартовала в 12 раз, что стало доброй традицией для всех книголюбов. Просветительская акция выпала на общероссийский День библиотек. Сотни владимирцев ждали начала праздничного действа в фойе областной научной библиотеки имени Горького. Калейдоскоп литературных чтений, квестов, мастер-классов, спектаклей и экскурсий. Нескончаемым