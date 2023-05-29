ЕГЭ по русскому языку сдали более пяти тысяч выпускников Владимирской области. Cамый массовый и...

ЕГЭ по русскому языку сдали более пяти тысяч выпускников Владимирской области.Cамый массовый и один из двух обязательных для получения аттестата. Экзамен по русскому языку сегодня сдавали более пяти тысяч владимирских одиннадцатиклассников.Для его проведения в области организовали 57 пунктов, оборудованных по требованиям Рособрнадзора. Задания ученики выполняют под присмотром камер, так что воспользоваться шпаргалками не удастся. Смельчаки рискуют быть удалены из аудитории, результат аннулируют, а пересдать можно будет только через год. На решение тестовых заданий и написание сочинения даётся 3,5 часа. Из нововведений - в этом году контрольные материалы в пункты проведения экзаменов поступают через интернет, по защищЁнным каналам. Распечатывают их в аудиториях перед началом экзамена. Что отчасти упрощает работу экзаменаторов.Галина Митрошина, руководитель пункта приёма ЕГЭ на базе гимназии №3 г. Владимира:- Диски нужно было привести, их раздать по аудиториям. А сейчас просто напросто заходят и, непосредственно, с компьютера - с личного кабинета распечатывается данный материал.