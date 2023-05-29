Аллу Пугачеву ждет печальный финал, считает политик, бывший депутат Госдумы Роман Худяков.

Аллу Пугачеву ждет печальный финал, считает политик, бывший депутат Госдумы Роман Худяков.В Сети уже несколько дней обсуждают появление Аллы Пугачевой на концерте группы "Машина времени" в Израиле. Тогда певица даже вышла на сцену, чтобы, очевидно, поддержать своего друга и единомышленника в теме политики Андрея Макаревича*.Об этом, например, высказался политик Роман Худяков. В своем телеграм-канале он написал, что такими появлениями переехавшая в Израиль Пугачева старается привлечь внимание оставшихся поклонников. Мол, некогда успешную и востребованную артистку ждет печальный финал. "Дальше у этой женщины не будет ничего. А было в СССР и в России все! Но Галкин* (как она позволила?!) полностью поглотил, прожевал и выплюнул "женщину, которая поет". Точнее, пела", – высказался бывший депутат Государственной Думы.Худяков также обратил внимание, что с годами Алла Борисовна стала выглядеть как сестра Микки Рурка из-за чрезмерного увлечения пластическими операциями. "Превратилась в чудовище", – цитирует политика .Напомним, недавно Алла Пугачева прилетала в Россию – на похороны модельера и друга Валентина Юдашкина. Примечательно, что артистка не пришла проститься с покойным кутюрье Вячеславом Зайцевым, который тоже немало сделал для нее. Почему певица так поступила, пока остается только догадываться.* Максим Галкин и Андрей Макаревич внесены Минюстом РФ в список лиц, которые выполняют функции иностранного агента.