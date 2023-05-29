Энергетики Владимирской области в игровой форме учат детей энергосбережению. Молодёжный актив...

Энергетики Владимирской области в игровой форме учат детей энергосбережению.Молодёжный актив «Энергосбыт Волга» в преддверии Дня защиты детей запустил новый формат работы с подрастающим поколением – игру «Путешествие в Энерголандию» для дошкольников. Первая серия игр по энергосбережению прошла в детских садах №110 и №103 города Владимира. Участие в них приняли воспитанники средних, старших и подготовительных групп.Ребята узнали, благодаря чему работают электроприборы, как соблюдать технику безопасности при обращении с ними, как экономить электроэнергию и беречь природные ресурсы. В конце каждой игры участники знакомились с интерактивным манекеном Гошей для демонстрации навыков оказания первой помощи.-Молодёжный актив «Энергосбыт Волга» уже несколько лет проводит открытые уроки по энергосбережению в школах Владимирской области. В прошлом году мы разработали интересный квест для детских лагерей отдыха. Теперь запустили новый формат для самых маленьких – эко-игру для дошкольников. Мы считаем, что воспитывать культуру энергосбережения нужно с самого детства, - рассказала председатель молодёжного актива компании Валерия Кузьмина.Фото: https://www.pxfuel.com