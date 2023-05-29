Ранее Игорь Другов заверял, что выполнит обязательства перед дольщиками, но воз и ныне там.

Фонд развития территорий подал иск о банкротстве компании, которая строит ЖК во Владимире. Ранее Игорь Другов заверял, что выполнит обязательства перед дольщиками, ноЭпопея с его домами длится уже несколько лет. Ранее владимирцам предлагался вариант с передачей ЖК Фонду развития территорий и получения компенсаций, но часть собственников выступила против этой идеи. Теперь, в условиях дефицита бюджета, даже на компенсации рассчитывать весьма трудно. В текущих ценах на сдачу новостроек в эксплуатацию необходим миллиард рублей. Разрешение на строительство продлено до конца года, но работы на объектах практически не ведутся.Чтобы вмешаться в ситуацию власти ждут решений суда. Дата начала процесса пока не назначена. Интересно, что эта третья фирма Другова, которую пытаются признать несостоятельной, но до этого Фемида раз за разом отказывала. Чиновники подали апелляции, которые рассмотрят 15 июня и 4 июля.