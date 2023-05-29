Фонд развития территорий в третий раз требует банкротства застройщика ЖК Дуброва-парк-2 во...

"Фонд развития территорий" в третий раз требует банкротства застройщика ЖК "Дуброва-парк-2" во Владимире.На прошлой неделе информация о новом иске в арбитраж к строительной компании ООО "ИНТЕРСТРОЙ ПЛЮС" появилась на портале https://vladimir.arbitr.ru/.Напомним, что "Вести" неоднократно сообщали о проблемной стройке: например, Во Владимире обвиняемый в мошенничестве застройщик "Дуброва парк - 2" встретился с дольщиками и семья дольщиков скандально известного ЖК «Дуброва Парк-2» отказывается доплачивать за свою квартиру.Также на прошлой неделе губернатор Владимирской области Александр Авдеев пояснил, что "только через суд регион и Федеральный фонд смогут решить проблему дольщиков". Глава Владимирской области отметил, что проблемного застройщика нужно было срезу объявлять банкротом, не затягивая решение проблемы.Фото ГТРК "Владимир"