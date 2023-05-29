Гостем шоу Секрет на миллион стал музыкальный критик Сергей Соседов, который не упустил возможности высказаться об Алле Пугачевой и Лайме Вайкуле.

Гостем шоу "Секрет на миллион" стал музыкальный критик Сергей Соседов, который не упустил возможности высказаться об Алле Пугачевой и Лайме Вайкуле.Вслед за Татьяной Васильевой, которая в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", гостем студии стал музыкальный критик Сергей Соседов. Минутой славы он воспользовался максимально: обрушился с критикой на Аллу Пугачеву и Лайму Вайкуле.Сергей, сообщает , припомнил Примадонне тот момент, когда она обозвала россиян "холопами" и "рабами". "Кто это сказал? Наша главная старперка", – расплевался критик.Обозвал он Аллу Пугачеву барыней, которая появилась из ниоткуда и сама дала себе сей высокий статус. Высказался он и о том, что подруга Лаймы Вайкуле была талантлива, однако этого таланта ей, увы, не хватило на то, чтобы понять, что в любой ситуации нужно оставаться человеком.Затем Сергей Соседов переключился на личность Лаймы Вайкуле. Убежден он в том, что артистка буквально рубит сук, на котором сидит: все "благодаря" своим скандальным изречениям, полным ненависти."Кем бы ты была без Советского Союза? Кто бы тебя видел? Видимо, господь лишает этих людей ума", – колко подметил мужчина о товарке Аллы Пугачевой Лайме Вайкуле.Напоследок критик выразил свое мнение: многолетняя карьера в России у этих двух легенд сцены подошла к концу. И, даже если Алла Пугачева и Лайма Вайкуле вернутся в Россию с концертами, нашим соотечественникам следует унять зов сердца и проигнорировать мероприятия.