«Ростелеком» полностью подготовил систему видеонаблюдения за Единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2023) и проверил ее работоспособность. Основной период сдачи ЕГЭ начался 26 мая. До 1 июля

«Ростелеком» полностью подготовил систему видеонаблюдения за Единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2023) и проверил ее работоспособность. Основной период сдачи ЕГЭ начался 26 мая. До 1 июля государственная итоговая аттестация пройдет в 85 субъектах Российской Федерации и 112 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей в 60 странах мира. Для наблюдения