Историческое здание в центре Владимира внесено в список объектов культурного наследия федерального...

Историческое здание в центре Владимира внесено в список объектов культурного наследия федерального значения.В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации утверждено охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Здание офицерского собрания», 1797-1798 гг.Об этом сообщила пресс-служба инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области.Это здание нынешнего "Изоцентра" по адресу ул. Большая Московская, 24.Жители в доме, который в свое время побывал губернаторской резиденцией, часто менялись. Правда, губернатор не прожил здесь и десятка лет. Он уехал, чтобы меньше вспоминать о потере любимой жены, которая умерла в этом доме от чахотки.Одно время здание даже хотели отдать приказу общественного призрения, то есть бедными больным людям. Здесь должны были быть больница, инвалидный дом, богадельня.Тут в разное время размещались - гимназия, народное училище, торговые конторы, чиновники, банк, магазины, штаб полка, офицерское собрание. При советской власти - узлы связи, мастерские художников, проектно-конструкторское бюро и даже инспекция по охране рыбных запасов…Фото: пресс-служба инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области